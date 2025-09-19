Mirá los increíbles looks de Tini Stoessel y María Becerra en su último video juntas

Tini Stoessel y María Becerra deslumbraron con sus looks futuristas en el videoclip de "Hasta que me enamoro". ¡Mirá las fotos!

El videoclip de Tini y María Becerra que fusionó música y moda futurista.

Cuatro años después de “Miénteme”, Tini Stoessel y María Becerra volvieron a unir fuerzas y lo hicieron con la misma intensidad que marcó su primera colaboración. La nueva canción, “Hasta que me enamoro”, llegó con un videoclip ambientado en un laboratorio futurista donde la moda se convirtió en un personaje más de la historia.

Tini apareció con una camisa cropped estructurada de mangas voluminosas, combinada con un corset de lazos cruzados y una falda larga utilitaria con hebillas. Todo en blanco, reforzando esa estética de ciencia ficción fusionada con lo urbano. Por último, unas botas de punta cuadrada y anillos plata maximalistas completaron el estilismo.

Su maquillaje fue glam, con sombras neutras, rubor y labios gloss, mientras que el pelo estuvo suelto en ondas descontracturadas.

María, en tanto, llevó un body cavado con transparencias, un corset con alfileres de gancho y mangas translúcidas. En otras tomas, cambió por un minivestido encorsetado con capucha, también en blanco. Guantes largos estilo mitones, brazalete de cuero con púas y polainas reforzaron la impronta futurista.

Su beauty look consistió de sombras blancas dominando la mirada, y su pelo violeta, que juntos potenciaron la imagen arriesgada.