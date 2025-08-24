Este es el ejercicio que realizó María Becerra para prepararse para su personaje en En el barro

La artista causó sensación en la última serie de Netflix y esto es lo que tienes que saber sobre su ejercicio favorito. Descubre el secreto de María Becerra.

María Becerra es una artista amante a los entrenamientos de glúteos y piernas. Con un ejercicio que involucra varios músculos del cuerpo, logró tonificar su tren inferior y lograr un abdomen plano pero definido. Este movimiento es más sencillo de lo que crees y muchos lo hacen en su día a día.

Esto es lo que hizo María Becerra El primer ejercicio es la sentadilla. Como mencionamos, es un clásico que la gran mayoría realiza a diario. Este es perfecto para fortalecer los músculos de la parte baja pero también para trabajar el core. Además mejora la estabilidad, el equilibrio, quema calorías, corrige la postura y protege a las articulaciones.

maria becerra María Becerra sorprende con est ejercicio en su cuenta de TikTok. Archivo. En En el Barro se puede apreciar la silueta perfecta de María Becerra y esto es posible porque realizó la sentadilla de forma correcta. Por eso es fundamental que aprendas la técnica correcta: espalda recta, piernas abiertas al ancho de las caderas con los pies levemente hacia afuera, y al bajar formar un ángulo de 90°.

Por otro lado se encuentra la sentadilla con salto. Este es un excelente ejercicio complementario para las sentadillas. Gracias a este movimiento se desarrolla fuerza y mejor resistencia cardiovascular. Pero sin dejar de trabajar los músculos de las piernas, glúteos y zona del tronco.