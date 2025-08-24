Este es el ejercicio que realizó María Becerra para prepararse para su personaje en En el barro
La artista causó sensación en la última serie de Netflix y esto es lo que tienes que saber sobre su ejercicio favorito. Descubre el secreto de María Becerra.
María Becerra es una artista amante a los entrenamientos de glúteos y piernas. Con un ejercicio que involucra varios músculos del cuerpo, logró tonificar su tren inferior y lograr un abdomen plano pero definido. Este movimiento es más sencillo de lo que crees y muchos lo hacen en su día a día.
Esto es lo que hizo María Becerra
El primer ejercicio es la sentadilla. Como mencionamos, es un clásico que la gran mayoría realiza a diario. Este es perfecto para fortalecer los músculos de la parte baja pero también para trabajar el core. Además mejora la estabilidad, el equilibrio, quema calorías, corrige la postura y protege a las articulaciones.
En En el Barro se puede apreciar la silueta perfecta de María Becerra y esto es posible porque realizó la sentadilla de forma correcta. Por eso es fundamental que aprendas la técnica correcta: espalda recta, piernas abiertas al ancho de las caderas con los pies levemente hacia afuera, y al bajar formar un ángulo de 90°.
Por otro lado se encuentra la sentadilla con salto. Este es un excelente ejercicio complementario para las sentadillas. Gracias a este movimiento se desarrolla fuerza y mejor resistencia cardiovascular. Pero sin dejar de trabajar los músculos de las piernas, glúteos y zona del tronco.
Este es un ejercicio que beneficia a atletas y deportistas que buscan mejorar su rendimiento, pero también se recomienda para personas que buscan una rutina de ejercicios más completa sin equipo. Aunque cabe destacar que cualquier persona que desee trabajar su cuerpo sin peso puede hacerlo.