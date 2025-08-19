Presenta:

La sorprendente cantidad de ejercicio que reduce el riesgo de demencia

El mensaje es claro: no se necesita ser atleta para cuidar la mente. Cada minuto de ejercicio suma y genera un escudo.

Los ejercicios de fuerza con pesas son clave para mantener la masa muscular. Getty Images

El ejercicio protege al cerebro y reduce el riesgo de demencia, y la ciencia lo respalda. Médicos y estudios recientes señalan que mover el cuerpo no solo fortalece músculos y corazón, sino que también ayuda a mantener la memoria, la concentración y las funciones mentales en buen estado.

Ejercicio en la semana

El Dr. Shaikh recomienda realizar actividad aeróbica vigorosa tres días a la semana. Según sus indicaciones, alcanzar 126 minutos de movimiento intenso cada siete días produce beneficios claros en la salud cerebral. Lo interesante es que incluso con una hora semanal ya se notan mejoras, lo que abre un panorama alentador para quienes recién empiezan.

El Dr. Small refuerza la idea al señalar que no se trata de hacer maratones, sino de generar constancia. Estudios recientes demuestran que adultos de entre 65 y 80 años que entrenaron media hora tres veces a la semana durante seis meses presentaron progresos visibles en memoria y atención, lo que confirma que cada sesión cuenta.

El impacto se explica de forma sencilla: al ejercitarse, el corazón bombea con fuerza y lleva oxígeno y nutrientes a las neuronas. Esto eleva los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BDNF, que acelera la comunicación entre células nerviosas y estimula nuevas conexiones. Con más enlaces activos, el cerebro se mantiene ágil y resistente.

