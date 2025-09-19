El testamento estilístico y las recomendaciones que dejó Giorgio Armani

No es solo un documento legal que establece cómo será administrada la sociedad -ahora que su fundador murió -, sino más bien un testamento estilístico que Giorgio Armani , como última voluntad, redactó para establecer los "principios fundantes" de la empresa creada por él hace 50 años.

Se espera que en los próximos días se aclaren los aspectos finales de la voluntad de Giorgio Armani .

En un comunicado el comité ejecutivo de la firma señala que “nos sentimos comprometidos a apoyar este recorrido en el respeto de su voluntad, compartiendo el objetivo de asegurar el mejor futuro posible para la empresa y la marca, de acuerdo con los principios establecidos".

Estos principios no se limitan solo al estilo, sino a la reflexión, porque para Giorgio Armani, la esencia era la forma “esencial, elegante, moderna y discreta”, como él mismo la definió. En tanto que para el “rey Giorgio” la integridad moral y la corrección eran simplemente la otra cara de una moda que no seguía ninguna tendencia.

A lo largo de sus 50 años de carrera Giorgio Armani apoyó causas culturales y humanitarias sin alardear jamás, además de ayudar discretamente a empleados con dificultades económicas o de salud. Junto con una formación adquirida a distancia, siempre combinó esa "atención a la innovación, la excelencia, la calidad y el refinamiento del producto" que hizo de su sociedad una empresa global. Fuente: ansa.it