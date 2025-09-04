Las postales de Valeria Mazza para recordar a Giorgio Armani

La moda internacional está de luto. Este 4 de septiembre fallecimiento Giorgio Armani , el legendario diseñador nacido en Piacenza, en la región de Emilia-Romaña, Italia. Armani, quien dedicó su vida a transformar el vestir en un arte, partió a los 91 años tras construir una carrera marcada por la elegancia, la innovación y una sensibilidad artística que trascendió fronteras.

"Gracias a las redes sociales uno encuentra fotos como está, con el rey Giorgio", escribió Valeria Mazza en su cuenta de Instagram hace un par de años.

En medio de su extensa trayectoria, Giorgio Armani encontró en Valeria Mazza una fuente de inspiración singular. La modelo argentina logró cautivar al diseñador con su estilo y personalidad, convirtiéndose en una de sus favoritas y, como ella misma lo expresó en una entrevista, en la excepción a su regla: “Es que no me gustan las supermodelos, pero sí Valeria”, recordó Mazza sobre las palabras que alguna vez le dedicó Armani.

Otra de las fotos que Valeria Mazza publico en su cuenta de Instagram junto a su familia y el diseñador Giorgio Armani.

La relación entre Armani y Mazza fue mucho más que profesional; se transformó en un lazo de afecto genuino que alcanzó a toda la familia de la modelo. Este vínculo se hizo especialmente visible en un momento único: la boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, hace 27 años. En esa noche inolvidable, tanto el vestido de novia de Mazza como el traje de Gravier fueron obras de Armani, reflejando no solo la amistad sino la confianza y el cariño que existía entre ellos.

La fiesta de casamiento de la pareja no solo se destacó por la moda, sino también por un detalle que quedó grabado en la memoria de los noventa: la galera que Alejandro Gravier lució, inspirada y seleccionada por el propio Armani. Un gesto más que confirma la cercanía y el rol inspirador que el diseñador tuvo en la vida de los Gravier-Mazza.

Valeria Mazza y su esposo @valeriamazzaok

El legado de una relación y una era

La partida de Giorgio Armani deja un vacío enorme en el mundo de la moda, pero también en la vida de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo de cerca. Valeria Mazza, su “favorita”, es testigo y protagonista de una historia que une talento, afecto y un compromiso genuino con la belleza y la humanidad. Hoy, en medio del dolor por su ausencia, el vínculo entre ambos se convierte en parte del legado eterno de Armani, recordándonos que detrás de cada creación hay historias y sentimientos que trascienden el tiempo.

Las postales de Valeria Mazza en recuerdo de Armani

La modelo publicó hace un par de años una serie de fotografías en su cuenta de Instagram con este texto: "Fue un lujo trabajar con Armani y conocerlo. Es un gran líder y una persona tan especial, que lo elegí para hacer mi vestido de novia".

armani y mazza @valeriamazzaok

valeria mazza @valeriamazzaok

valeria mazza 3 @valeriamazzaok

valeria mazza 2 @valeriamazzaok