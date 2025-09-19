No lo vas a creer: te contamos cómo se elaboran los vinos sin alcohol

El proceso comienza igual que en cualquier vino convencional: se cosechan las uvas, se fermentan los azúcares y se obtiene un vino con su graduación alcohólica natural, que suele oscilar entre 12% y 14%. A partir de allí se aplican técnicas específicas para extraer el alcohol sin perder aromas y sabores.

Uno de los vinos franceses sin alcohol más conocidos. Fede Lancia

Cada técnica busca equilibrar la reducción del alcohol con la conservación de los elementos sensoriales que hacen al carácter del vino .

El desafío del sabor del vino

Quitar el alcohol no es un paso menor: este componente aporta textura, cuerpo y sensación en boca. Por eso, los enólogos deben trabajar con cuidado para lograr un producto que mantenga identidad vínica y resulte agradable al consumidor.

La tendencia responde a nuevas formas de consumo. Desde conductores designados hasta personas que buscan llevar un estilo de vida saludable, los vinos sin alcohol encuentran su espacio en restaurantes, supermercados y vinotecas, con una oferta que crece año a año.