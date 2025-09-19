No lo vas a creer: te contamos cómo se elaboran los vinos sin alcohol
En los últimos años, los vinos sin alcohol se han convertido en una alternativa creciente en el mercado, impulsados por consumidores que buscan moderar el consumo de bebidas alcohólicas sin renunciar al ritual del vino.
El proceso comienza igual que en cualquier vino convencional: se cosechan las uvas, se fermentan los azúcares y se obtiene un vino con su graduación alcohólica natural, que suele oscilar entre 12% y 14%. A partir de allí se aplican técnicas específicas para extraer el alcohol sin perder aromas y sabores.
Existen varios métodos utilizados por bodegas en el mundo:
- Destilación al vacío: se baja la presión y la temperatura para que el alcohol se evapore sin afectar los compuestos aromáticos más delicados.
- Ósmosis inversa: el vino se filtra a través de membranas muy finas que separan agua y alcohol, concentrando los aromas para luego recomponer la bebida.
- Evaporación rotativa: emplea calor moderado y vacío para extraer el alcohol de forma controlada.
Cada técnica busca equilibrar la reducción del alcohol con la conservación de los elementos sensoriales que hacen al carácter del vino.
El desafío del sabor del vino
Quitar el alcohol no es un paso menor: este componente aporta textura, cuerpo y sensación en boca. Por eso, los enólogos deben trabajar con cuidado para lograr un producto que mantenga identidad vínica y resulte agradable al consumidor.
La tendencia responde a nuevas formas de consumo. Desde conductores designados hasta personas que buscan llevar un estilo de vida saludable, los vinos sin alcohol encuentran su espacio en restaurantes, supermercados y vinotecas, con una oferta que crece año a año.