Barby Silenzi sorprendió con un cambio de look tras separarse de El Polaco: ¡mirá!

La bailarina Barby Silenzi dejó atrás su clásico peinado y desató rumores con un gesto del cantante. No te pierdas las fotos en la nota.

Barby Silenzi dejó atrás esa imagen que durante años la acompañó, del cabello recogido con fuerza, la colita alta como una marca casi registrada. La bailarina eligió empezar de nuevo, y lo hizo con un cambio de look que no pasó inadvertido. En sus redes sociales se mostró con mechones sueltos y suaves, un flequillo partido al medio y un estilo que los estilistas bautizan como “mariposa”, perfecto para enmarcar el rostro y darle movimiento.

El like que le dio el Polaco a la foto no fue un detalle menor. La relación entre ellos había sido de idas y vueltas constantes, hasta que finalmente se cerró con una ruptura definitiva. A principio de año habían compartido vacaciones juntos, pero la convivencia parecía tener fecha de vencimiento. Barby no solo decidió soltar en lo personal, también ocultó el tatuaje con las iniciales de él.

Más allá de los rumores, Barby también utilizó sus redes como espacio de catarsis. “No existe pérdida de tiempo más grande que vivir tratando de cambiar a alguien que no ve ningún problema en lo que hace”, escribió en una de sus historias.

El Polaco, en tanto, atravesaba días particulares. En julio había tenido que pasar por una intervención médica, mientras su hija Sol viajaba de egresados a Bariloche. Esa imposibilidad de acompañarla generó todavía más ruido en su entorno. En esos días de reposo lo acompañó su madre, pero la distancia con Barby se sentía cada vez más marcada.