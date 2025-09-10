El look sensual de Pampita que fue furor en redes

Pampita adelantó su colaboración con Markova con un vestido beige al cuerpo que será la prenda estrella de la temporada.

Carolina “Pampita ” Ardohain compartió en sus redes sociales un adelanto de su colaboración con la firma argentina Markova, en el cual apareció con un vestido beige súper ajustado que, según todo indica, será una de las prendas más buscadas del verano.

Pampita posó con naturalidad, mostrando un vestido de silueta al cuerpo que contó con botones en el frente que sumaron detalle a una prenda de corte minimalista. La estructura ajustada resaltó su figura, reforzando el costado más sensual de la propuesta.

Cabe aclarar que el beige, color versátil y elegante, se ha estado posicionando como uno de los tonos estrella de la temporada, y Pampita lo interpretó en una versión sofisticada y accesible al mismo tiempo.

En el video también se distinguieron dos pares de tacos de la misma marca, uno en negro y otro en beige, listos para acompañar el vestido según la ocasión. El detalle de incluir ambas opciones mostró cómo el look podía adaptarse tanto a un evento de día como a una salida nocturna.