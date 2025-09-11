Juana Viale sorprendió con un look primaveral y en redes hablaron

Mirá las fotos del vestido de Juana Viale que adelantó la primavera en su programa Almorzando con Juana.

Cada emisión de Almorzando con Juana es una oportunidad para que la conductora luzca las creaciones de Gino Bogani, y en la última edición, Juana Viale sorprendió con un look primaveral que contaba con lunares y motivos florales.

Con paso firme, Juana ingresó al estudio y mostró el diseño al público: “Miren qué belleza, qué primaveral. El invierno a Bogani lo inspira para el calor y el verano. Qué belleza. Esto que ven es mi piel”, comentó mientras revelaba la transparencia de la tela.

Además, agregó sobre los detalles: “Es un vestido de rayas irregulares con lunares y encaje azul y blanco. Un corset al diez y una gran espalda con escote sostenido de manera irregular, muy lindo”.

El look se completó con un peinado recogido alto creado por Juan Fojo y un maquillaje de Cris Sepúlveda en tonos azules que, según la propia Juana, parecían “alitas de mariposa”.