La planta que decora, perfuma y purifica el hogar

Mirá las características de esta planta ideal para decorar el living de tu casa y que además de ser aromática, purifica el aire y lo perfuma de forma natural.

Papiro perfumado. Para conservar su fragancia es importante ubicarla en un lugar luminoso, pero sin sol directo. Créditos: NA

Las plantas siempre han sido una buena opción para oxigenar el medio ambiente , pero no todas ofrecen la opción de brindar decoración con su color y estilo, sino que además perfumar el aire que se respira. Es por eso que una planta en sí constituye la alternativa más natural, estética y sustentable para tener en el hogar, justamente porque existen algunas que no solo desprenden un aroma placentero, sino que además decoran y purifican el aire.

¿Cuál es esta planta? Es el caso de la planta aromática conocida como papiro perfumado (o también cyperus o hierba paraguas). Mirá sus principales características y ventajas:

El papiro perfumado es una excelente opción ecológica y de bajo costo para darle vida y fragancia a espacios del hogar, para así lograr un ambiente elegante y perfumado en poco tiempo y para todo el año.