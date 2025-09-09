Jardinería: la planta medicinal que no puede faltar en tu hogar porque es una farmacia natural

Los que están en el mundo de la jardinería y aman las plantas recomiendan tener siempre un aloe vera en el hogar. Conocida como sábila es una planta medicinal con muchas propiedades beneficiosas para la salud.

El aloe vera no es una planta decorativa, es versátil y beneficiosa para la salud. Es como tener una farmacia natural y económica de fácil acceso en el hogar. Tiene propiedades curativas y además es de fácil mantenimiento.

El gel que está en el interior de las hojas de las plantas es un tesoro. Contiene vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12. Además contiene minerales, ácido fólico, aminoácidos y enzimas. Es por eso que la planta es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antibacterianas.

El aloe vera se considera una planta aliada para la piel y para la salud . Más allá del uso tópico se puede consumir en jugos y batidos. Permite mejorar la digestión, alivia el estreñimiento y sirve para desintoxicar el organismo.

Es una planta rica en antioxidantes y permite combatir los radicales libres. Y una de sus grandes propiedades es que se usa para alergias de la piel y en caso de quemaduras.

Para cuidarla no hay que trabajar mucho. El aloe vera es una suculenta, una planta que almacena agua en las hojas por lo que no necesita un riego frecuente. El error más común justamente es el exceso de riego. Debe estar cerca de la ventana para recibir varias horas de sol.