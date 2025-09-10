Jardinería: la planta ideal para principiantes que es un botiquín natural para el hogar

Para los principiantes en el mundo de la jardinería la menta es la planta ideal. Tiene muchas propiedades medicinales.

Los que están incursionando en el mundo de la jardinería deben saber que hay una planta que es ideal para cultivar en el hogar y que a diferencia de otras además tiene propiedades medicinales muy efectivas. Es una planta de temporada.

menta Jardinería: una medicina natural.

Jardinería y recomendaciones Una gran opción para cultivar es la menta. Es una planta resistente y adaptable, ideal para principiantes. Tiene un gran aroma fresco y estimulante que no solo es fresco sino que también muestra que sus aceites esenciales tienen muchos beneficios.

La menta es una planta que es como tener un botiquín natural a mano. La planta se usa para afecciones digestivas por su componente el mentol. Es un relajante muscular que reduce espasmos intestinales, hinchazón y gases. Una infusión con hojas de menta es un gran remedio para las náuseas y el dolor de estómago.

Por otra parte, el consumo de esta planta puede calmar la ansiedad y el estrés. También alivia los dolores de cabeza. Para mantenerla no requiere de grandes cuidados. Estará feliz con un suelo drenado y húmedo por lo que necesita un riego regular.