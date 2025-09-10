Esta es la época: cómo plantar un árbol de palta en tu jardín y tener frutos en casa

La primavera y el inicio del verano son el momento ideal para plantar palta : hay sol, buena temperatura y el suelo del jardín está fértil. Este clima favorece el desarrollo de raíces y brotes, por lo que iniciar el proceso ahora puede garantizar una planta fuerte y saludable.

Cultivar palta en casa no solo es posible, sino que puede convertirse en una experiencia gratificante, especialmente si se cuenta con espacio al aire libre y ganas de cuidar una planta a largo plazo.

El primer paso es germinar la semilla. Para eso, se extrae el carozo de una palta madura, se lava bien y se sostiene sobre un vaso con agua usando palillos, dejando la base sumergida. En unas semanas, aparecerán raíces y brotes. Este método casero es uno de los más populares en redes sociales, donde miles de usuarios comparten sus avances y resultados. También puede germinarse directamente en tierra, aunque el proceso suele ser más lento y menos controlado.

Una vez que la planta tiene fuerza, se puede trasladar al jardín . La palta necesita sol directo, buen drenaje y espacio para crecer. Se recomienda preparar el suelo con tierra fértil y compost, hacer un hoyo profundo y colocar la planta con parte del carozo expuesto. El riego debe ser frecuente pero sin encharcar, y conviene protegerla de heladas si se vive en zonas frías. Además, es importante evitar zonas con viento fuerte o sombra constante, ya que pueden debilitar el crecimiento.

La semilla de palta puede convertirse en un árbol frondoso de jardín si se planta en el momento justo y con los cuidados adecuados.

¿Cuánto tarda en dar frutos?

Si se planta desde semilla, el árbol puede tardar entre 5 y 10 años en producir palta. En cambio, si se utiliza un injerto, los frutos pueden aparecer en 3 o 4 años. Los árboles injertados suelen comprarse en viveros y ya vienen adaptados para acelerar la producción. En ambos casos, el árbol aporta sombra, belleza y la satisfacción de cultivar algo propio, además de la posibilidad de consumir palta fresca directamente desde el jardín.

Cultivar palta en casa también tiene un valor emocional: ver crecer una planta desde cero, cuidarla y esperar sus frutos es una forma de conectar con la naturaleza y con el tiempo. Además, es una actividad ideal para compartir en familia, enseñar a los más chicos sobre el ciclo de vida de las plantas y fomentar hábitos sustentables. Y si todo sale bien, el árbol puede convertirse en un símbolo de paciencia, cuidado y recompensa.