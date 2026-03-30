Los árboles que todos están eligiendo para jardines pequeños: no crecen de más y cambian tu casa

Opciones para dar vida la hogar con colores fuertes y que necesitan de pocos cuidados.

Los árboles para jardines pequeños se convirtieron en una tendencia en crecimiento. Aportan verde, sombra y vida sin ocupar demasiado espacio, y son ideales para quienes buscan transformar su casa sin complicaciones y sin ser expertos en jardinería.

En general, este tipo de especies no supera los cinco metros de altura, tiene raíces poco invasivas y un crecimiento moderado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, con el paso de los años, algunos ejemplares pueden desarrollarse más de lo esperado, aunque lo hacen de forma lenta.

Una de las opciones más elegidas es el árbol de Júpiter, valorado por su floración en tonos rosa, blanco, malva y morado. Su forma suele ser redondeada y se adapta muy bien a espacios reducidos, además de permitir podas que ayudan a controlar su tamaño.

Árbol de Júpiter Es uno de los árboles xerófitos para tu jardín Foto: Shutterstock El árbol de Júpiter es una de las opciones más elegidas. Shutterstock Otras opciones para jardines pequeños El manzano ornamental es otro clásico. Se trata de un árbol resistente, con flores blancas y una copa equilibrada. Para un buen desarrollo, es clave elegir bien su ubicación: en climas fríos necesita pleno sol, mientras que en zonas más cálidas se recomienda ubicarlo en semisombra.

El arce japonés, también conocido como arce enano, es una de las especies más decorativas. Sus hojas cambian de color en otoño, pasando del rojo al púrpura, lo que lo convierte en un punto focal en cualquier jardín. Prefiere la semisombra y puede cultivarse tanto en macetas grandes como directamente en el suelo.