Del saquito de té a la maceta: el truco infalible para cultivar una planta en el balcón

En el mundo de la botánica hay atajos sorprendentes a la hora de cultivar plantas . La manzanilla se puede sembrar a partir de un saquito de té. Es una hierba noble y rústica que se amolda a espacios muy reducidos.

El secreto de su accesibilidad radica en que las hebras contenidas en los saquitos de las infusiones comerciales no son más que flores secas que albergan las semillas de la planta .

Para iniciar el proceso, solo alcanza con revisar que el producto no esté vencido desde hace demasiado tiempo, romper la pequeña bolsa de tela o papel y esparcir el contenido directamente sobre la superficie de una maceta. Este material seco no solo da origen a la germinación, sino que además aporta materia orgánica inicial que enriquece el sustrato.

Una vez distribuidas las hebras del té sobre una tierra previamente humedecida, es necesario cubrirlas con una película muy delgada de suelo para asegurar que queden resguardadas pero con la capacidad de recibir los estímulos del ambiente.

El recipiente debe colocarse en un sector del hogar que cuente con una óptima iluminación natural, cuidando que los rayos solares más intensos de la jornada no impacten de manera directa durante demasiadas horas seguidas, ya que esto podría quemar los brotes jóvenes.

En cuanto a la hidratación, la planta se caracteriza por ser una especie muy agradecida que prefiere la moderación. El riego debe ser constante para mantener una humedad sutil, pero resulta vital evitar los encharcamientos que pudren las raíces.