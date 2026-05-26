Plantas: el secreto para que la malamadre crezca llena de hijitos y sin hojas secas

Además de ser resistente, la malamadre tiene un lugar especial en decoración. Queda muy bien en macetas colgantes, estanterías, escritorios y balcones.

Hay plantas que resisten casi cualquier descuido. La cinta, también conocida como malamadre, forma parte de ese grupo. Aunque parece una planta simple, hay detalles que hacen la diferencia entre una maceta apagada y seca, y una llena de vida.

Qué necesita la cinta para crecer sana y fuerte La cinta ama los ambientes iluminados. Su mejor lugar está cerca de una ventana donde reciba mucha claridad, pero sin sol directo sobre las hojas. Cuando la luz es excesiva, las puntas empiezan a quemarse y toman un color marrón que arruina su aspecto.

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Uno de los errores más comunes aparece con el riego. Muchas personas creen que necesita agua todo el tiempo y terminan dañando sus raíces. La tierra debe secarse un poco antes de volver a regarla. Cuando hay exceso de humedad, las hojas se ponen amarillas y la planta pierde fuerza.

Otro detalle que hace tan querida a esta especie son los famosos “hijitos”. Son pequeñas plantas colgantes que nacen de los tallos y crean un efecto decorativo muy llamativo. Muchas personas las dejan crecer para llenar de volumen la maceta, mientras otras las usan para sacar nuevas plantas.