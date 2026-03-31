Las cuatro flores para plantar en abril y tener el jardín colorido en los meses de frío

Los que entienden de botánica recomiendan algunas plantas para que brillen en otoño y poder tener un jardín lleno de colores.

El otoño no tiene por qué ser una estación con tonos apagados. La naturaleza comienza a cambiar su ritmo con las bajas temperaturas y abre una oportunidad para renovar el paisaje exterior. La clave es buscar plantas que resistan el frío y aporten colores estratégicos en el jardín

Plantas para el otoño Los que entienden de jardinería recomiendan cuatro especies de plantas que harán que el jardín se llene rápidamente de color y además resaltarán los colores de la estación.

caléndula.jpg Caléndula, despliegue de color en el jardín. As Una de ellas es la amapola. Es una planta silvestre con pétalos delicados rojos, blancos o rosas que se destacan sobre finos tallos que alcanzan hasta 80 cm. Se pueden sembrar en su lugar final porque sufren mucho el trasplante.

Otra opción es el crisantemo, una planta que es la reina del otoño por su floración exuberante y matas compactas. Es ideal para macetas, necesita sol directo y riego constante sin encharcar. Con eso podrá brillar durante varias semanas.

En tanto, los clásicos claveles no solo suman matices intensos sino que además tienen una exquisita fragancia. Son muy resistentes y prefieren los suelos más secos que los demasiado húmedos.