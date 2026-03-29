Nutrición de otoño: qué comer para fortalecer las defensas y ganar energía

Con el cambio de estación el cuerpo debe aumentar sus defensas para los primeros fríos del otoño. La nutrición es clave.

El cambio de estación requiere de un cambio en la nutrición: Instagram @integralnutricion Foto: Instagram @integralnutricion

En el otoño los días son más cortos y con el descenso de la temperatura se disparan transformaciones internas. El organismo demanda más energía para poder mantener el calor y el sistema inmunológico necesita un “refuerzo” para los primeros fríos. Una nutrición adecuada será de gran ayuda.

Nutrición para el otoño La clave en el otoño reside en el equilibrio y en la estacionalidad. Comer lo que ofrece la tierra no solo es más económico, sino que además garantiza nutrientes que están en su pico máximo de calidad.

En esta época el mercado se tiñe de colores naranjas, verdes oscuros y púrpuras. Una opción excelente es el zapallo, la calabaza y el boniato que son aliados de la saciedad por su contenido de fibra. En tanto, el brócoli y el coliflor aportan compuestos para proteger las células.

Deliciosas naranjas confitadas Las naranjas aportan vitamina C para prevenir resfríos en otoño. Shutterstock El aporte de vitamina C llega de la mano de la mandarina, la naranja y el pomelo que aparecen cuando el cuerpo más los necesita para prevenir resfríos junto a frutas nobles como la pera, la manzana y el membrillo.

Casi todos en esta época descuidan la ingesta de agua porque disminuye la sensación de sed. Sin embargo, el metabolismo necesita líquidos para funcionar. En caso de que el agua fría no sea tentadora, las infusiones naturales como aguas saborizadas con rodajas de cítricos y caldos caseros son una gran opción.