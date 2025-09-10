Jardinería: el secreto del bicarbonato de sodio para tener las plantas de interior radiantes

Los entendidos del mundo de la jardinería aconsejan usar ese producto "mágico" para mantener las plantas saludables.

Los amantes de la jardinería a menudo tienen que luchar contra los hongos y los insectos que se hospedan en las plantas del interior. Sin embargo, existe un producto “mágico” que solucionará todos los problemas en poco tiempo y es económico.

Jardinería y consejos El bicarbonato de sodio es un antiácido muy conocido. No solo tiene propiedades para la salud y para el mundo de la limpieza, sino que además es un gran aliado para las plantas.

Gemini_Generated_Image_6t5a2e6t5a2e6t5a Jardinería: la solución para las plantas.

En el mundo de la jardinería el bicarbonato de sodio tiene un sorprendente poder. Es un agente preventivo contra la aparición de hongos y disminuye la presencia de plagas como insectos. También equilibra el pH de la tierra logrando que las raíces absorban los nutrientes de manera eficiente.

La aplicación de este producto es muy sencilla. En el caso de los hongos se prepara un spray con una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro de agua y se añade una gota de detergente neutro. En tanto, para el suelo se espolvorea una pequeña cantidad alrededor del tallo.