Cómo preparar tu jardín para la primavera: 5 tareas clave que tenés que hacer en septiembre

Con la llegada de septiembre , los días se alargan, la tierra se calienta y el jardín empieza a despertar. Es el momento ideal para renovar el patio, el balcón o la terraza y dejar todo listo para disfrutar la primavera . No hace falta ser experto: con cinco tareas clave, podés transformar tu rincón verde en un refugio lleno de flores, aromas y energía positiva.

El primer paso es retirar ramas secas, hojas muertas y flores marchitas del suelo y macetas. Esto estimula el crecimiento, mejora la circulación del aire y evita plagas. Usá tijeras limpias y hacé cortes precisos para no dañar los tallos.

Las malas hierbas compiten por agua y nutrientes. Sacarlas ahora evita que se propaguen y prepara el suelo para nuevas especies. Aprovechá para remover la tierra y airearla con un rastrillo.

Septiembre marca el inicio de la primavera: el jardín se reactiva y florece con nuevas especies. Foto: Shutterstock

Después del frío, el pasto suele estar apagado. Airealo con una horca, escarificá para levantar restos secos y resembrá en las zonas dañadas. Agregá compost o fertilizante natural para fortalecer las raíces.

Incorporar nuevas especies

Septiembre es ideal para plantar flores de primavera como pensamientos, caléndulas, petunias, alegrías del hogar y gazanias. También podés sumar bulbos como tulipanes, narcisos y jacintos, que florecen en octubre y noviembre.

Con tareas simples, tu jardín puede convertirse en un rincón lleno de color, aromas y vida esta primavera.

Prevenir plagas y atraer polinizadores

Aplicá tratamientos naturales contra pulgones, cochinillas y hongos. Plantá lavanda, romero o albahaca para repeler insectos y atraer abejas y mariposas. Esto mejora la salud del jardín y potencia la floración.

Preparar el jardín en septiembre no solo mejora el aspecto de tu casa: también conecta con el ritmo natural de la primavera, potencia el bienestar y transforma el espacio en un refugio vivo. Con pequeñas acciones, podés disfrutar de flores, aromas y colores durante toda la temporada