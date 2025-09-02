Tres flores que llenan el jardín de perfume desde septiembre

Estas flores son resistentes, aromáticas y perfectas para transformar el jardín, balcón y canteros en espacios llenos de vida.

Comenzó septiembre y con este mes, el tiempo perfecto para sembrar las plantas que decorarán el jardín todo el año. Es el momento ideal para volcarse al cuidado del patio y comenzar a cultivar esas flores que siempre deseamos: resistentes, perfumadas y fáciles de mantener.

Lavanda dentata: aroma intenso y floración prolongada Este tipo de lavanda es ideal para climas templados y para tenerla en el exterior. Si querés mantener el jardín siempre con un gran aroma, esta es la variedad que necesitás. A diferencia de la clásica, tiene hojas más anchas y un perfume más fuerte. Se adapta bien al sol directo, tolera la sequía y florece desde primavera hasta el final del verano. Además, repele insectos y atrae mariposas.

Así puedes cuidar la planta de lavanda Foto: SHUTTERSTOCK La lavanda dentata es ideal para exteriores: resiste el calor, repele insectos y llena el aire de perfume intenso.Foto: SHUTTERSTOCK

Caléndula officinalis: color vibrante y perfume herbal en el jardín Conocida por sus pétalos naranjas y amarillos, la caléndula no solo embellece el jardín: su aroma herbal es suave y fresco, ideal para bordes y macetas. Se siembra en septiembre y florece rápido. También tiene propiedades medicinales y es comestible.

Un punto positivo de esta planta es que se puede cultivar en lugares soleados y suele adaptarse a la mayoría de los suelos. Sin embargo, es difícil de mantener durante el invierno, por lo que se recomienda resembrarla cada temporada.