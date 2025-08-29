Jardín: el remedio casero que elimina hongos y fortalece raíces

Las manchas blancas o negras, los tallos debilitados, las hojas amarillas, todas son señales de que una planta puede estar afectada por hongos . Pero a no desesperar: existen productos para salvarlas y revivirlas, y no todos son químicos. A continuación, una receta de fungicida casero para tu jardín que podés preparar en minutos.

Los hongos más comunes que podemos encontrar en las plantas son el oídio, la roya, el mildiu y la fumagina. Todos son enfermedades fúngicas que afectan hojas, tallos y raíces, debilitando el crecimiento y la salud general de la planta. Detectarlos a tiempo puede ser la clave para salvarlas, mientras aplicamos tratamientos naturales que eviten su propagación.

JARDÍN LOS HONGOS SE ALIMENTAN DE LAS PLANTAS, Y PUEDEN OCASIONARLES LA MUERTE Foto: SHUTTERSTOCK

Expertos en jardinería coinciden en que dos productos que pueden ayudar a nuestras plantas a contrarrestar el efecto de los hongos son la leche y el bicarbonato de sodio. Además de ser fácil de hacer, esta mezcla no daña las raíces ni altera el crecimiento de las plantas. Para prepararlo vas a necesitar:

Mezclá los ingredientes en un recipiente y vertelos en un pulverizador. Aplicá sobre las hojas y tallos afectados, preferentemente por la mañana o al atardecer. Repetí el proceso cada 10 a 15 días hasta que la planta recupere su aspecto saludable.

Video: así se prepara

Por qué funciona este fungicida

La leche contiene lactoferrina, una proteína con efecto antifúngico, además de aportar calcio y nutrientes esenciales que fortalecen el tejido vegetal. El bicarbonato, por su parte, alcaliniza el entorno de la planta, dificultando la proliferación de hongos y reforzando su sistema inmunológico.

Este tratamiento casero es ideal para plantas ornamentales, huertas urbanas y cultivos domésticos. Además, al no contener químicos agresivos, es seguro para mascotas y niños que puedan estar cerca del jardín.