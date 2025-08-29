Jardín: el remedio casero que elimina hongos y fortalece raíces
Los hongos pueden afectar hojas, tallos y raíces, pero con este truco casero podés proteger tu jardín y devolverle vida a tus plantas sin usar químicos.
Las manchas blancas o negras, los tallos debilitados, las hojas amarillas, todas son señales de que una planta puede estar afectada por hongos. Pero a no desesperar: existen productos para salvarlas y revivirlas, y no todos son químicos. A continuación, una receta de fungicida casero para tu jardín que podés preparar en minutos.
Los hongos más comunes que podemos encontrar en las plantas son el oídio, la roya, el mildiu y la fumagina. Todos son enfermedades fúngicas que afectan hojas, tallos y raíces, debilitando el crecimiento y la salud general de la planta. Detectarlos a tiempo puede ser la clave para salvarlas, mientras aplicamos tratamientos naturales que eviten su propagación.
Te Podría Interesar
Cómo preparar un fungicida casero para el jardín
Expertos en jardinería coinciden en que dos productos que pueden ayudar a nuestras plantas a contrarrestar el efecto de los hongos son la leche y el bicarbonato de sodio. Además de ser fácil de hacer, esta mezcla no daña las raíces ni altera el crecimiento de las plantas. Para prepararlo vas a necesitar:
- 125 ml de leche descremada
- ½ cucharada de bicarbonato de sodio
- 500 ml de agua
Mezclá los ingredientes en un recipiente y vertelos en un pulverizador. Aplicá sobre las hojas y tallos afectados, preferentemente por la mañana o al atardecer. Repetí el proceso cada 10 a 15 días hasta que la planta recupere su aspecto saludable.
Video: así se prepara
Por qué funciona este fungicida
La leche contiene lactoferrina, una proteína con efecto antifúngico, además de aportar calcio y nutrientes esenciales que fortalecen el tejido vegetal. El bicarbonato, por su parte, alcaliniza el entorno de la planta, dificultando la proliferación de hongos y reforzando su sistema inmunológico.
Este tratamiento casero es ideal para plantas ornamentales, huertas urbanas y cultivos domésticos. Además, al no contener químicos agresivos, es seguro para mascotas y niños que puedan estar cerca del jardín.