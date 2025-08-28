Jardinería: el truco infalible para terminar con los pulgones en las plantas

Los que están en este mundo de la jardinería conocen secretos caseros y económicos para salvar a las plantas.

La jardinería es una tarea que además de conocimiento requiere de paciencia porque en ocasiones las plantas se enferman y las atacan las plagas. Los pulgones siempre dan problemas pero se los puede combatir con remedios caseros.

Jardinería: truco contra pulgones En lugar de recurrir a productos químicos agresivos para ayudar a las plantas se pueden usar soluciones caseras que son efectivas y amigables con el medio ambiente. Además, son mucho más económicas.

pulgones1.jpg Los mejores trucos de jardinería. shutterstock

Uno de los remedios más usados es la mezcla de azúcar, jabón y vinagre. Este último actúa como un desinfectante potente quitando los residuos de las plantas, mientras que el jabón asfixia a los insectos impidiendo que se muevan. El azúcar permite que la mezcla se adhiera mejor a las hojas.

Otra gran alternativa es usar aceite de neem que se extrae de un árbol con el mismo nombre. Este tiene un efecto repelente, fungicida y pesticida. Ataca a los insectos en las distintas etapas de vida.