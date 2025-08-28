Jardinería: la planta que debes sembrar para tener flores todo el año

Los que son principiantes en el mundo de la jardinería tienen que saber que hay plantas resistentes y de fácil cuidado.

Las personas que no tienen mucho tiempo y que saben poco de jardinería deben saber que existe una planta que florece todo el año y que es muy resistente. Se trata del platicodio o se la conoce como campanilla china.

Jardinería: flores todo el año La campanilla china es una excelente opción para llenar de flores el jardín. Además, se trata de una planta que requiere de pocos cuidados y atención. Con sus flores llenará todos los espacios de vida y de color sin necesidad de atenderla todo el tiempo.

campanilla-china Jardinería. Una planta que resiste todo el año.

Se trata de una planta que es muy resistente a plagas y enfermedades, ideal para los que se inician en el mundo de la jardinería. Además, es una planta colgante, a medida que va floreciendo, sus tallos se inclinan por lo que queda muy bien también para decorar balcones y terrazas.

En cuanto al riego y a la luz, en primer lugar es una planta que debe estar al sol pleno, ya que es muy resistente. Mientras que el riego debe ser moderado. Se recomienda regarla por las mañanas cuando el sustrato esté seco asegurándose de no encharcarla.