Plantas más fuertes con corchos: el secreto de jardinería que pocos conocen

El corcho vegetal, presente en los tapones de vino, puede ser un gran aliado en la jardinería: mejorando el drenaje y protegiendo raíces.

El corcho de vino, elaborado a partir del alcornoque, tiene más usos en jardinería de los que imaginamos. Aunque suele desecharse, este material vegetal puede convertirse en un recurso valioso para fortalecer nuestras plantas y mejorar el sustrato. A continuación, los diferentes usos que se le pueden dar en casa.

Uno de sus usos más comunes en el jardín es como regulador de humedad. Al ser poroso y liviano, el corcho ayuda a evitar el encharcamiento y mejora el drenaje, especialmente en macetas con poca salida de agua. Además, funciona como aislante térmico, protegiendo las raíces del calor intenso o del frío extremo.

shutterstock_2147912439 Diferentes usos del corcho en la jardinería. Foto: Shutterstock

Un aliado sustentable en el jardín Para quienes buscan prácticas más ecológicas, el corcho es completamente biodegradable. Al incorporarlo en el sustrato o compost, se descompone lentamente y aporta aireación a la tierra, lo que favorece el desarrollo de raíces más fuertes.

Además de sus beneficios para el sustrato, el corcho también puede ayudar en el manejo de plagas comunes en jardinería. Cuando se lo corta en pedazos y se distribuye sobre la superficie de la tierra, actúa como una barrera física que dificulta el desplazamiento de insectos rastreros como caracoles, babosas y hormigas. Estos moluscos, que suelen aparecer en épocas de calor y humedad, evitan superficies secas, irregulares o que les resulten incómodas para deslizarse. El corcho, por su textura porosa y su capacidad para mantenerse seco, genera un entorno poco favorable para su tránsito.