Jardín: tres mezclas caseras que evitan que tus plantas se marchiten

Con ingredientes de casa como vinagre, cúrcuma y leche podés preparar remedios caseros que fortalecen tus plantas y previenen enfermedades en el jardín.

Estas mezclas caseras ayudan a prevenir el marchitamiento y fortalecen las raíces, hojas y flores de forma natural en el jardín.

Las plantas no siempre muestran señales de estrés hasta que ya es tarde. Pero con algunos cuidados preventivos es posible mantenerlas sanas y fuertes durante todo el año. Estas tres mezclas caseras son fáciles de preparar, aplicar y muy efectivas para evitar que las hojas se marchiten. Cómo ayudar a tu jardín en simples pasos.

Vinagre de alcohol y agua: desinfecta y revitaliza las plantas El vinagre tiene propiedades antibacterianas que ayudan a prevenir hongos y bacterias en el sustrato, especialmente en macetas con tierra compacta o exceso de humedad. Para prepararlo, mezclá 1 litro de agua con 1 cucharada de vinagre de alcohol. Se aplica cada 15 días en la base de la planta, evitando mojar las hojas. Es ideal para plantas de interior o suelos con mal drenaje.

plantas interior hojas caidas jardin.jpg Recetas caseras para el cuidado de tus plantas. shutterstock Cúrcuma y agua: antifúngico natural La cúrcuma es conocida por sus propiedades cicatrizantes y antifúngicas, y también funciona en el jardín. Ayuda a prevenir plagas y fortalece raíces debilitadas. Solo hay que disolver 1 cucharadita de cúrcuma en 1 litro de agua y regar suavemente el centro de la planta cada dos días durante dos semanas. Es recomendable para plantas con hojas débiles o expuestas a cambios bruscos de temperatura.

Leche y agua y azúcar: nutrición y energía Esta mezcla aporta calcio, mejora la absorción de nutrientes y estimula la actividad microbiana beneficiosa en el suelo. Para prepararla, combiná 500 ml de agua, 100 ml de leche y 1 cucharadita de azúcar. Se aplica una vez por semana en la base de la planta. Es ideal para aquellas con floración lenta, hojas apagadas o que necesitan un refuerzo nutricional.