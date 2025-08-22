Cómo identificar los signos de estrés en las plantas y qué abonos podemos usar para solucionarlos

Un abono casero puede mejorar el aspecto apagado de tus plantas. Descubrí cómo preparar un fertilizante con ingredientes que ya tenés en casa.

Hojas amarillas o con bordes marrones, plantas que lucen tristes sin hojas o con tallos débiles. Todas estas son señales que nos indican que nuestra planta no está pasando por un buen momento y que necesita un abono casero para mejorar y volver a brillar en casa.

Actuar con rapidez apenas encontramos estos signos de debilidad es fundamental para poder salvarla. Aunque no hay una receta mágica que nos pueda ayudar en esto, sí existen ingredientes del hogar con potentes propiedades para reactivar los tejidos vegetales y mejorar la resistencia de sus hojas. Solo debemos identificar cuáles son y preparar una mezcla rápida y fácil de hacer.

Cómo hacer el abono y cada cuánto aplicarlo Necesitamos rescatar algunos ingredientes que solemos tirar en el día a día para mejorar nuestro jardín. Las cáscaras de banana, el café usado y la ceniza de madera son elementos que no tienen mucha relevancia al momento de guardarlos, pero para las plantas pueden funcionar como un tesoro.

Para prepararlo, vamos a cortar las cáscaras de una banana en trozos pequeños, luego agregar una cucharadita de café usado y, de forma opcional, si tenés por el invierno o un asado, una cucharadita de ceniza de madera. Una vez que tenemos todo, agregamos un litro de agua y dejamos reposar durante 24 horas. Finalmente, colamos y ya tenemos el líquido listo para regar como abono casero.

Las plantas debilitadas necesitan esta mezcla al menos una vez por semana. Sin embargo, no hay que saturar el sustrato, por lo que buscar un equilibrio siempre es lo ideal. Además, este abono puede actuar mejor en plantas con flor y en hortalizas gracias a sus propiedades.