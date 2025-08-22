Presenta:

Netflix en septiembre: las sagas clásicas que regresan y prometen maratón asegurada

Septiembre llega con grandes apuestas para Netflix: dos sagas cinematográficas que marcaron generaciones y el regreso de un clásico romántico.

Entre sagas que hicieron historia y romances inolvidables, Netflix prepara un septiembre cargado de emociones.

Netflix no baja el ritmo. Tras un agosto cargado de estrenos, septiembre se perfila como uno de los meses más potentes del año para la plataforma. Nuevas producciones y clásicos del cine se suman al catálogo, con propuestas que apelan tanto a la nostalgia como al entretenimiento asegurado.

Dos sagas icónicas que vuelven para quedarse

Para quienes disfrutan de revivir grandes historias, Netflix anunció la incorporación de dos franquicias cinematográficas que marcaron época:

Rápidos y Furiosos: acción, velocidad y crimen se combinan en esta saga que llega completa el 2 de septiembre. Los títulos disponibles serán:

  • Rápidos y furiosos
  • + Rápido + Furioso
  • Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw
  • Rápidos y furiosos 5in control
  • Rápidos y furiosos 6
  • Rápidos y furiosos 7
  • Rápido y furioso: Reto Tokio
Septiembre se convierte en un mes clave para quienes buscan revivir grandes historias o descubrir cl&aacute;sicos que siguen marcando generaciones. Foto: Archivo

Septiembre se convierte en un mes clave para quienes buscan revivir grandes historias o descubrir clásicos que siguen marcando generaciones. Foto: Archivo

La gran estafa: comedia, crimen y un elenco de lujo. Desde el 12 de septiembre, estarán disponibles:

  • La gran estafa
  • La nueva gran estafa
  • Ahora son trece
  • Ocean's 8: Las estafadoras

El regreso de un clásico romántico

Para los amantes del cine romántico, hay buenas noticias. Tras haber sido retirada del catálogo, Orgullo y Prejuicio vuelve a estar disponible desde el 19 de septiembre. La historia de Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy podrá disfrutarse nuevamente, sin interrupciones.

