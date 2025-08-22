Netflix en septiembre: las sagas clásicas que regresan y prometen maratón asegurada

Septiembre llega con grandes apuestas para Netflix: dos sagas cinematográficas que marcaron generaciones y el regreso de un clásico romántico.

Entre sagas que hicieron historia y romances inolvidables, Netflix prepara un septiembre cargado de emociones.

Netflix no baja el ritmo. Tras un agosto cargado de estrenos, septiembre se perfila como uno de los meses más potentes del año para la plataforma. Nuevas producciones y clásicos del cine se suman al catálogo, con propuestas que apelan tanto a la nostalgia como al entretenimiento asegurado.

Dos sagas icónicas que vuelven para quedarse Para quienes disfrutan de revivir grandes historias, Netflix anunció la incorporación de dos franquicias cinematográficas que marcaron época:

Rápidos y Furiosos: acción, velocidad y crimen se combinan en esta saga que llega completa el 2 de septiembre. Los títulos disponibles serán:

Rápidos y furiosos

+ Rápido + Furioso

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

Rápidos y furiosos 5in control

Rápidos y furiosos 6

Rápidos y furiosos 7

Rápido y furioso: Reto Tokio

netflix logo estreno Septiembre se convierte en un mes clave para quienes buscan revivir grandes historias o descubrir clásicos que siguen marcando generaciones. Foto: Archivo La gran estafa: comedia, crimen y un elenco de lujo. Desde el 12 de septiembre, estarán disponibles: