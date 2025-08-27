Netflix: la película coreana que te hará volver a creer en el amor

Agosto fue un mes fuerte para Netflix , donde estrenó decenas de nuevas producciones. La plataforma supo brindarle a sus usuarios películas, series y documentales para todos los gustos. Sin embargo, todavía queda la última semana del mes, con nuevos estrenos por llegar.

Para los amantes del cine asiático, la plataforma de streaming estrenará en dos días un K-drama con todas las letras. Según se pudo conocer, la película tendrá romance, comedia y también algo de drama. Se trata de Los Desenredos del amor. Con esta nueva producción, los contenidos coreanos vuelven a tomar gran impulso en Latinoamérica.

Los Desenredos del Amor se estrena este 29 de agosto en Netflix y promete conquistar a los fans del K-drama con una historia de enredos, identidad y rivalidad escolar. Foto: Archivo

La película está ambientada en Busan , en 1998, y sigue la historia de Se-ri, una joven de 19 años que asiste a la preparatoria y tiene un gran problema con su pelo rizado: cree que alisándoselo podrá conquistar al chico que le gusta.

Sin embargo, todo cambia cuando llega al colegio Han Yoon Seok, un estudiante transferido desde Seúl que no solo desafía sus planes, sino también sus ideas sobre el amor y la identidad.

En su intento por conquistar al chico de sus sueños, Se-ri no está sola: cuenta con el respaldo incondicional de su amiga Baek Seong Rae, quien la anima a seguir adelante con su confesión. Pero también debe lidiar con Ko In Jeong, su rival en la escuela, que guarda un secreto inesperado. A diferencia de Se-ri, ella tiene el cabello liso, lo que añade una competencia silenciosa entre ambas.

¿Cuándo y dónde ver Los Desenredos del Amor?

Netflix ya dio a conocer los avances de esta nueva película y también la fecha de estreno: el 29 de agosto estará disponible en toda Latinoamérica.

Mira el trailer

Los Desenredos Del Amor Avance Oficial Netflix

Reparto completo de la película: