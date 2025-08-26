Lo que se sabe de la segunda temporada de En el Barro y sus nuevos personajes

En el Barro regresa más ambiciosa que nunca. Netflix guarda con recelo los detalles, pero lo que se sabe ya alcanza para encender a los fans.

La serie argentina rompe récords y conquista al público con una fuerza que nadie anticipó, porque desde su estreno el 14 de agosto de 2025, En el Barro se transformó en el título más visto de Netflix en el país. Ahora todas las miradas están puestas en la segunda temporada, que promete más intensidad y nuevas caras dentro de La Quebrada.

En el Barro regresa con más Este spin-off de El Marginal sigue la vida de Gladys Borges, la viuda de Mario Borges, atrapada en un penal. El personaje de Ana Garibaldi se convirtió en el centro de una historia cargada de tensión, y todo indica que su recorrido continuará con mayor crudeza en los próximos episodios.

Embed - En El Barro La segunda entrega ya fue filmada y su estreno está previsto para el verano de 2026, un momento estratégico en el calendario del streaming. Esta vez, Netflix apuesta a un lanzamiento que genere conversación global, con el agregado de nombres que levantarán aún más expectativas entre los seguidores de la serie.

Uno de los fichajes más llamativos es Eugenia “La China” Suárez, que interpretará a Nicole, una prostituta vip con un rol decisivo en la trama. La actriz aportará un aire distinto dentro de La Quebrada, donde cada personaje busca imponer su fuerza en un entorno dominado por la desconfianza y la violencia.

china La China estará en En el barro 2 Otra incorporación importante es Verónica Llinás, quien dará vida a una reclusa temida que promete convertirse en la nueva gran villana. Su llegada marcará un giro en la dinámica del penal, ya que su presencia desafiará a Gladys y pondrá en juego alianzas inesperadas. La tensión crecerá a niveles aún más intensos.