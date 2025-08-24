En Netflix: la serie francesa al estilo de Agatha Christie

Una historia corta, con giros inesperados y un crimen que esconde una revelación familiar de impacto. No es una serie para todos.

Netflix estrena Sol negro y lo hace con una historia que golpea desde el inicio, porque una joven madre que huye de su pasado termina acusada del asesinato de su jefe, solo para descubrir que en realidad es su padre. La serie ya adelanta tensión, misterio y un entramado que no deja indiferente a nadie.

Una serie policial Es una miniserie que mezcla intriga familiar con un tono policial clásico, evocando la manera en que Agatha Christie construía sus relatos. Lo que parece un caso sencillo pronto se convierte en un rompecabezas donde cada personaje guarda secretos, y donde nada es lo que aparenta al comienzo.

sol-negro-netflix La protagonista enfrenta sospechas, vínculos rotos y un destino que parece jugar en su contra. En paralelo, los secundarios añaden tensión y refuerzan la sensación de que cualquiera podría ser culpable. Aunque algunos diálogos resultan flojos, el eje central funciona porque el misterio mantiene viva la atención hasta el último episodio.

Los críticos y espectadores han señalado que el final es abierto y no del todo satisfactorio. Sin embargo, esa decisión refuerza la idea de que la historia no busca comodidad, sino dejar al público pensando en lo que sucedió y en lo que podría suceder después, un recurso que genera conversación tras el visionado.