Netflix estrena un thriller psicológico que te dejará con los pelos de punta

El próximo mes, Netflix tiene agendada una serie de estrenos imperdibles. Uno de ellos es Wayward, un thriller de suspenso psicológico que promete mantener a la audiencia con los pelos de punta. El estreno por la plataforma de streaming será el 25 de septiembre.

La serie fue creada por Mae Martin que además es protagonista de la producción. La trama se ubica en un pueblo que aparenta ser tranquilo y donde se irán revelando capas de misterio entre adolescentes con conflictos y secretos oscuros que hay dentro del sistema escolar.

serie Netflix sorprende con este thriller. Netflix Alex Demsaey, encarnada por Mae Martin, es una policía que se enfrenta a una sociedad que está cerca del colapso emocional. Mientras que su contraparte es una enigmática directora, Evelyn, que hace que se mantenga la tensión en cada escena.

En la serie, inspirada en experiencias personales de Mae Martin sobre lo que pasa cuando las instituciones se reforman sin comprender, el suspenso contrasta con la apariencia pacífica del lugar.

Se trata de un thriller emocional que además tiene mucha profundidad. En total, son ocho episodios con sonidos perturbadores que van reforzando la idea de que algo no está bien en ese pueblo.