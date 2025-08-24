Netflix: la película de Millie Bobby Brown que es tendencia porque anunció la llegada de su primera hija

Es perfecta para ver en familia y muestra la relación de una niña con un robot. No te pierdas la película de Netflix.

Millie Bobby Brown es la estrella de Netflix. Con el éxito de Stranger Things, la actriz se consolidó como uno de los rostros de la plataforma de streaming que tiene más de 301.6 millones de suscriptores. Pero cuando Millie anunció que adoptó una niña, la audiencia fue corriendo a ver una película protagonizada por ella.

Se llama Estados Eléctrico y algunos la catalogan como una ambiciosa película de fantasía y ciencia ficción protagonizada por Millie Bobby Brown y Chris Pratt. También cuenta con la participación de los hermanos Anthony y Joe Russo, los directores de esta producción y las mentes maestras detrás de algunas películas de Marvel.

¿De qué trata esta película? netflix, millie Netflix estrenó esta película en 2025. Archivo. El film costó más de 300 millones de dólares y adapta una novela gráfica de Simon Stålenhag. Esta cuenta la historia de Michelle (Brown), una joven con un robot que busca a su hermano menor. Para cumplir con su objetivo se une al vagabundo Keats (Pratt) y juntos emprenden un viaje por Estados Unidos.

El reparto incluye varios nombres como Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie, Alan Tudyk, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate y Hank Azaria. Todos con grandes producciones a sus espaldas y que se pueden ver en Netflix.