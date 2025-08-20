Llega a Netflix una intensa serie de k-drama que mezcla un gran romance con magia

La plataforma de streaming regala un nuevo y emocionante drama coreano que reúne a unos personajes sorprendentes en una historia de amor. Descubre cuándo se estrena en Netflix.

Netflix le da una oportunidad a la guionista de The Glory, Kim Eun Sook, para que deslumbre a todos con un nuevo drama coreano llamado Genie, Make a wish. Una serie que reunirá a Kim Woo Bin y Bae Suzy de Uncontrollably Fond en una historia apasionante y que te hará suspirar de amor.

Desde Netflix confirmaron que la serie llegará el 3 de octubre de 2025. Y como pequeño adelanto mostraron algunas imágenes en las que puedes conocer a los personajes principales de esta producción que promete ser el próximo éxito de los dramas coreanos.

¿De qué trata la serie de Netflix? genie make a wish netflix La serie de Netflix que no te vas a perder si te gustan los k-drama. Netflix. La sinopsis de Genie, Make a wish dice: “El genio es un espíritu que sale de una lámpara. Está lleno de excesos emocionales y experimenta diversas situaciones. Ga Young carece de emociones. Ella llama al genio de la lámpara y él le concede deseos”. Pero lo que no adelanta la sinopsis es que presenciarás una historia de amor.

Ka-young es una joven que ha pasado su vida bajo el cuidado de su abuela sobreprotectora. Un día la protagonista se topa con una lámpara mágica y despierta el espíritu del Genio de su descanso milenario. Ester ser mágico le promete a la joven tres deseos que le cambiarán la vida.