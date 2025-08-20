Llega a Netflix una intensa serie de k-drama que mezcla un gran romance con magia
La plataforma de streaming regala un nuevo y emocionante drama coreano que reúne a unos personajes sorprendentes en una historia de amor. Descubre cuándo se estrena en Netflix.
Netflix le da una oportunidad a la guionista de The Glory, Kim Eun Sook, para que deslumbre a todos con un nuevo drama coreano llamado Genie, Make a wish. Una serie que reunirá a Kim Woo Bin y Bae Suzy de Uncontrollably Fond en una historia apasionante y que te hará suspirar de amor.
Desde Netflix confirmaron que la serie llegará el 3 de octubre de 2025. Y como pequeño adelanto mostraron algunas imágenes en las que puedes conocer a los personajes principales de esta producción que promete ser el próximo éxito de los dramas coreanos.
Te Podría Interesar
¿De qué trata la serie de Netflix?
La sinopsis de Genie, Make a wish dice: “El genio es un espíritu que sale de una lámpara. Está lleno de excesos emocionales y experimenta diversas situaciones. Ga Young carece de emociones. Ella llama al genio de la lámpara y él le concede deseos”. Pero lo que no adelanta la sinopsis es que presenciarás una historia de amor.
Ka-young es una joven que ha pasado su vida bajo el cuidado de su abuela sobreprotectora. Un día la protagonista se topa con una lámpara mágica y despierta el espíritu del Genio de su descanso milenario. Ester ser mágico le promete a la joven tres deseos que le cambiarán la vida.
Mientras él navega por las desconocidas realidades del mundo moderno, ambos se ven envueltos en un sorprendente y vertiginoso romance. Pero cuando la joven Ka-young descubre que su compañero es Satanás, la historia cambia completamente porque comienzan las trampas y el encanto manipulador.