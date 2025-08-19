Netflix apuesta a lo nacional con "Las Maldiciones", basada en Claudia Piñeiro

Netflix presentó el trailer de su nueva miniserie con un elenco nacional impactante y una historia que atrapa en solo 3 capítulos.

La historia de Netflix se basa en una novela de Claudia Piñeiro. Foto: Netflix

Las producciones argentinas ganan terreno en las plataformas y una vez más Netflix anunció el estreno de Las Maldiciones. Se trata de una miniserie nacional que contará con tres capítulos y que ya despierta gran expectativa por su historia y su puesta en escena.

La ficción está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, quienes darán vida a los personajes de esta adaptación. Con este elenco, la apuesta busca consolidar el interés de los usuarios por producciones locales de calidad.

Las Maldiciones está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro publicada en 2017. La dirección y el guion están a cargo de Daniel Burman y Martín Hodara, junto a Natacha Caravia, Andrés Gelos y Pablo Gelós. La producción corre por cuenta de Oficina Burman y Cimarrón, compañías de The Mediapro Studio.

La trama, adelantó Netflix, mezcla un thriller político con un drama familiar: la hija del gobernador del norte argentino es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota una ley clave sobre el litio. A medida que avanza la historia, se revelan secretos que comenzaron trece años atrás y que exponen la verdadera naturaleza del poder y de las maldiciones familiares.