Netflix: basada en hechos reales, es la miniserie ideal para el fin de semana

Netflix cuenta con los mejores títulos. Hay para todos los gustos y edades. Aquí te recomendamos una producción corta para ver en los próximos días.

¿Llega el fin de semana y aún no sabes qué hacer? Entonces aquí te dejamos la solución. Es una miniserie que está en Netflix y que te mantendrá entretenido sin necesidad de moverte del sillón de tu casa. Está basada en hechos reales y cuenta con 6 capítulos.

Se llama Griselda y se estrenó en el gigante de la N roja el 25 de enero de 2024. Se inspiró en la vida de Griselda Blanco, conocida como "la Madrina de la Cocaína", una narcotraficante colombiana que se convirtió en una figura temida incluso por Pablo Escobar.

221 NETFLIX La sinopsis oficial de Netflix cuenta: "Esta dramatización inspirada en hechos reales sigue la vida de Griselda Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como «la Madrina» de la droga en Miami".

Sofía Vergara es quien se pone en la piel de Griselda Blanco y junto a ella participan Alberto Guerra, Christian Tappan, Juliana Aidén Martínez, Vanessa Ferlito, Karol G, Alberto Ammann y Martín Rodríguez, entre otros.