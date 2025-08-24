La comedia de Netflix que divide opiniones y hace reír con un viaje sorpresa

Si la idea es pasar un rato agradable, dejarse llevar por el humor y disfrutar, esta comedia no te decepciona.

Netflix presenta la comedia peruana Soltera, casada, viuda, divorciada y lo hace con una propuesta que provoca risas, emociones y debate. Cuatro amigas de la infancia se reencuentran tras una tragedia y deciden escapar de sus rutinas con un viaje a Pacasmayo. Lo que comienza como una aventura simple se convierte en una historia sobre amistad, cambios y segundas oportunidades.

Una comedia esperada La comedia apuesta por un humor fresco. Las protagonistas cargan con problemas distintos, pero al reunirse descubren que la complicidad de la niñez sigue intacta. Esa mezcla de drama ligero y situaciones disparatadas logra que el espectador se identifique en más de una escena.

Una comedia que relaja. Gran parte del encanto recae en las actrices. Su química en pantalla transmite naturalidad y le da fuerza a los diálogos. El público agradece esa conexión, ya que convierte una trama sencilla en un viaje entretenido. Los paisajes de Pacasmayo también suman, mostrando playas y escenarios que despiertan ganas de visitar la región.

Sin embargo, la película no está libre de críticas. Algunos espectadores consideran que abusa de clichés y que ciertos chistes se sienten forzados. También señalan que la dirección no logra pulir todos los momentos cómicos, dejando escenas que parecen exageradas o poco creíbles.