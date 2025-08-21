Una película de Netflix que revive la tensión de la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial no se libró solo en los campos de batalla, también se peleó en las conciencias. Y esta película lo retrata.

La película Voluntad muestra cómo dos jóvenes policías enfrentan una encrucijada imposible y arrastran al espectador a una tensión que crece minuto a minuto. Esta producción de Netflix está ambientada en Amberes durante la ocupación nazi en 1942, expone con crudeza el dilema entre sobrevivir colaborando con el enemigo o arriesgar todo ayudando a la Resistencia.

Una película intensa El guion explora el conflicto moral de quienes no tenían grandes ideales heroicos, sino la urgencia de salvar su vida en medio de un régimen que lo vigilaba todo. A través de un protagonista atrapado entre la obediencia a los nazis y la lealtad a los suyos, se abre una pregunta incómoda: ¿qué haríamos nosotros en su lugar?

voluntad-48275-e1 La trama es densa, cargada de sospecha y miedo. Cada mirada, cada silencio, transmite el riesgo constante de ser descubierto. El protagonista camina por una delgada línea que lo expone tanto frente a la Sicherheits Dienst, la policía alemana, como frente a la Resistencia holandesa, que también lo observa con desconfianza.

La película no evita la dureza histórica y muestra que la frontera entre el bien y el mal nunca es tan nítida como se piensa. Los personajes actúan desde la fragilidad humana, algunos empujados por la ambición, otros por la cobardía, y algunos desde un instinto de protección hacia los suyos.