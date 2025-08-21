Jardinería: el fungicida casero que salvará la vida de tus plantas

Es posible preparar un fungicida con bicarbonato de sodio que liberará a las plantas de los problemas. Los entendidos en jardinería lo recomiendan.

Las plantas de interior y de jardín suelen ser víctimas de los hongos y de enfermedades. Es por eso que las personas que trabajan en jardinería recomiendan preparar un fungicida casero y económico para que las especies no se debiliten.

Jardinería: el mejor fungicida Con este fungicida se pueden combatir los hongos de las plantas sin tener que recurrir a químicos fuertes. La fórmula más sencilla en este caso es con bicarbonato de sodio, un compuesto que la mayoría tiene en su hogar como producto medicinal o de limpieza.

Pulveriza estos remedios caseros sobre tus plantas y acaba con todos los hongos Foto: Shutterstock Jardinería: los mejores remedios para las plantas. Foto: Shutterstock El poder del bicarbonato de sodio radica en que puede modificar el pH de la superficie de las hojas y crea un ambiente que es poco favorable para el desarrollo de los hongos. Solo se necesita disolver una cucharada de este producto en un litro de agua y añadir unas gotas de jabón neutro.

Una vez realizado ese paso se coloca la preparación en un pulverizador y se aplica sobre las hojas afectadas. Se recomienda hacerlo al atardecer para evitar que el sol queme la planta. El tratamiento se puede repetir cada una semana hasta que las manchas desaparezcan.