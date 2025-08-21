Jardinería: el error más común que cometemos a la hora de cortar el pasto

En jardinería, cortar el césped favorece el crecimiento saludable, evita malezas y ayuda a conservar un césped más fuerte y uniforme.

Tener un césped prolijo y verde es el sueño de muchos amantes de la jardinería. Sin embargo, a la hora de mantenerlo, solemos cometer errores que afectan directamente su salud y aspecto. Uno de ellos ocurre en el momento de cortar el pasto, una tarea que parece simple, pero que tiene sus secretos.

El gran error que la mayoría comete es cortar el césped todo por igual, con la idea de que así el trabajo será más rápido y uniforme. Pero lo cierto es que esta práctica debilita al pasto y no contribuye a que crezca fuerte ni saludable.

El césped no crece de la misma manera en todos los sectores del jardín: hay zonas que reciben más sol, otras más sombra o humedad, y cada una tiene necesidades diferentes. Si lo cortamos todo al mismo nivel, podemos provocar que algunas partes se resequen, se pongan amarillentas o pierdan densidad.

apilamiento La jardinería requiere dedicación diaria: cortar, regar y cuidar el césped correctamente asegura un jardín más fuerte y uniforme. Future Lo ideal es adaptar la altura del corte según la ubicación del césped. En áreas soleadas conviene dejarlo un poco más alto para protegerlo del calor, mientras que en zonas más húmedas o con sombra, un corte más bajo ayuda a mantener el crecimiento equilibrado y a evitar problemas de hongos.

En conclusión, dedicar unos minutos extra a observar el jardín y regular la máquina según cada sector hará una gran diferencia. Un corte pensado y cuidadoso no solo embellece el césped, sino que también lo mantiene sano, resistente y mucho más duradero.