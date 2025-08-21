Jardinería: el error más común que cometemos a la hora de cortar el pasto
En jardinería, cortar el césped favorece el crecimiento saludable, evita malezas y ayuda a conservar un césped más fuerte y uniforme.
Tener un césped prolijo y verde es el sueño de muchos amantes de la jardinería. Sin embargo, a la hora de mantenerlo, solemos cometer errores que afectan directamente su salud y aspecto. Uno de ellos ocurre en el momento de cortar el pasto, una tarea que parece simple, pero que tiene sus secretos.
El gran error que la mayoría comete es cortar el césped todo por igual, con la idea de que así el trabajo será más rápido y uniforme. Pero lo cierto es que esta práctica debilita al pasto y no contribuye a que crezca fuerte ni saludable.
El césped no crece de la misma manera en todos los sectores del jardín: hay zonas que reciben más sol, otras más sombra o humedad, y cada una tiene necesidades diferentes. Si lo cortamos todo al mismo nivel, podemos provocar que algunas partes se resequen, se pongan amarillentas o pierdan densidad.
Lo ideal es adaptar la altura del corte según la ubicación del césped. En áreas soleadas conviene dejarlo un poco más alto para protegerlo del calor, mientras que en zonas más húmedas o con sombra, un corte más bajo ayuda a mantener el crecimiento equilibrado y a evitar problemas de hongos.
En conclusión, dedicar unos minutos extra a observar el jardín y regular la máquina según cada sector hará una gran diferencia. Un corte pensado y cuidadoso no solo embellece el césped, sino que también lo mantiene sano, resistente y mucho más duradero.
Consejos que pueden ayudarte a tener un césped más verde
Antes de cortar el césped debemos preparar bien el terreno, eliminando malezas, piedras, restos de raíces y pasando un rastrillo para nivelar el suelo. Aunque este proceso puede llevar algo de tiempo, garantiza que el césped crezca de manera uniforme y saludable, evitando que las raíces se dañen o que queden zonas irregulares.
Además, es fundamental regar en horarios adecuados, como temprano por la mañana o al atardecer, para evitar la evaporación rápida del agua y proteger el césped del sol intenso. También conviene realizar aireación del suelo cada cierto tiempo para mejorar la absorción de nutrientes y oxígeno, y aplicar fertilización según la época del año para asegurar un crecimiento fuerte y un color verde intenso.