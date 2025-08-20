Jardinería: el error más común que todos cometen con la cáscara de huevo

Los que saben de jardinería conocen un truco casero sobre el uso de las cáscaras en las plantas para que el aporte de calcio sea efectivo.

Dedicarse a la jardinería, además de pasión y de tiempo, requiere de conocimiento sobre las plantas. Muchos creen que colocar las cáscaras de huevo trituradas directamente sobre la tierra es beneficioso, pero de esa manera las plantas no pueden absorber calcio.

Jardinería: el error más común Los que entienden de jardín señalan que el calcio no es fácil de absorber por las plantas cuando se colocan las cáscaras directamente sobre la tierra. Lo que se aconseja es preparar una solución casera añadiendo vinagre para que el resultado sea realmente efectivo.

cascara de huevo Hay que triturarlas. Foto: Fuente: Shutterstock Los mejores trucos de jardinería. Foto: Fuente: Shutterstock En primer lugar, hay que triturar muy bien las cáscaras limpias y secas, hasta obtener un polvo lo más fino posible. Luego, se colocan en un recipiente de vidrio transparente y se les añade vinagre blanco. En ese momento comenzará a producirse una reacción química clave, ya que es cuando el calcio se libera y pasa a una forma líquida disponible para las plantas.

Se aconseja dejar reposar la mezcla entre 12 y 24 horas para que la solución sea efectiva. Transcurrido ese tiempo se cuela cuidadosamente para retirar cualquier resto sólido y se diluye el líquido resultante en un litro de agua. Luego estará listo para ir a las plantas.

Esta mezcla se puede aplicar directamente sobre las hojas o en la base de las plantas, según la necesidad. Es muy importante no usar vinagre sin diluir, ya que podría quemar o dañar los tejidos vegetales.