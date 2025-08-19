Jardinería: el truco infalible para preparar un enraizante natural para tu lavanda

Los que entienden de jardinería saben los secretos naturales para crear enraizantes que ayuden a las plantas rápidamente.

La lavanda es una de las plantas más elegidas para embellecer pero para que crezca fuerte y saludable es fundamental ayudar a que sus raíces se desarrollen con vigor. Los que entienden de jardinería aconsejan cómo crear un enraizante natural.

Jardinería: enraizante natural Una manera sencilla y ecológica de lograr un enraizante natural sin usar químicos ni productos costosos es usando lentejas. Esto permitirá estimular el crecimiento de raíces nuevas y reproducir así la planta de lavanda porque fortalecerá el sistema radicular logrando que absorba más nutrientes y agua.

guiso lentejas y chorizo 2.jpg Jardinería. Un enraizante natural. Fuente: Freepik. Paso a paso El agua de lentejas es un efectivo enraizante. Para la preparación se deja en remojo un puñado de lentejas en un vaso con agua durante un día. El proceso debe repetirse varios días. Después la mezcla se licúa y se cuela, obteniendo un líquido cargado de hormonas naturales que favorecen el crecimiento de raíces. Las lentejas tienen una hormona, la auxina, que favorece el crecimiento de las raíces de las plantas.

Una vez que el líquido natural está listo se riegan los esquejes directamente sobre la tierra y se repite el proceso durante varios días. En poco tiempo las plantas comenzarán a enraizar con mucho éxito. La lavanda responde bien a este enraizante casero.

Otro aliado para las plantas y los esquejes es el aloe vera. El gel contiene enzimas que permiten regenerar tejidos y fortalecer el sistema radicular. Se corta una hoja, se extrae el gel y se pasa la base del esqueje antes de sembrarlo. Todo esto permitirá un enraizamiento más ligero sin usar químicos.