Jardinería: los trucos de oro para que las plantas de interior estén sanas y felices

Los que saben de jardinería brindan algunos consejos para mantener las plantas radiantes todo el año.

Los que se dedican a la jardinería tienen muchos trucos y secretos que valen oro para mantener las plantas saludables. En este caso hay consejos caseros y muy fáciles para mantener a las plantas de interior sanas y felices.

Jardinería y plantas de interior Las plantas no solo sirven para decorar y embellecer sino que además purifican los ambientes liberándolos de toxinas, dan vida y energía positiva. Lo importante es conocer algunos consejos y trucos que permitirán que vivan sanas y felices por más tiempo.

En primer lugar, se necesita que cada planta tenga la luz adecuada que necesita. No todas sobreviven con el sol directo, pero sí requieren de claridad. Es por eso que deben estar cerca de las ventanas con la luz filtrada.

plantas de interior3.jpg Jardinería. Los mejores consejos para tus plantas. Fuente: Archivo. shutterstock En cuanto al riego, no debe ser excesivo porque la mayoría prefiere que el sustrato se seque un poco antes de volver a regarlas. Es fundamental que las macetas tengan drenaje para que no se pudran las raíces. También se aconseja limpiar las hojas con un paño para que respiren mejor y para quitar el polvo.

Otro consejo de oro es que hay que girar la maceta cada cierto tiempo para que las plantas crezcan uniformes. Por otra parte, la observación es importante para detectar si algo anda mal con la planta. Demás está decir que necesitan del amor de los que viven en el hogar.