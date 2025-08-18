Jardinería: las plantas que debes tener para combatir alergias

Los que están en el mundo de la jardinería aconsejan tener algunas plantas que ayudan a combatir enfermedades respiratorias.

Los que entienden de jardinería saben que es muy beneficioso tener ciertas plantas en el hogar, que además de decorar y tener exquisito aroma, sirven para combatir las alergias. En esta nota te contamos algunas que podrían ser de gran ayuda.

Jardinería y plantas especiales Los especialistas en jardín aconsejan tener una lavanda por sus propiedades purificadoras y calmantes. Además, sus flores liberan un aroma suave que permite relajar las vías respiratorias. Por otro lado, actúa como repelente de insectos que suelen desencadenar las reacciones alérgicas.

Por otra parte, el aloe vera es otra de las plantas aliadas por sus múltiples beneficios medicinales. La planta puede limpiar las toxinas del aire y sus hojas tienen un gel que calma las reacciones alérgicas de la piel. Al estar cerca de una ventana crecerá con más fuerza.

Otra excelente opción es el helecho de Boston que mantiene la humedad adecuada en el interior, fundamental para quienes tienen alergias respiratorias. De esa manera la planta permite evitar que el aire se reseque disminuyendo la irritación en la garganta y la sequedad en las mucosas.

También la palmera de bambú es otra de las recomendadas. No solamente porque aporta un aire tropical al hogar sino que es una de las mejores plantas para purificar el aire absorbiendo las partículas que pueden causar alergias. Es resistente y fácil de cuidar.