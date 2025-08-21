Jardinería: el polvo mágico que es oro para tus plantas

Cada vez más personas eligen por soluciones naturales para cuidar sus plantas , evitando químicos que pueden ser muy costosos o poco amigables con el medioambiente. Los que entienden de jardinería conocen un truco casero para preparar un fertilizante orgánico fácilmente.

Una opción sencilla y efectiva es preparar un fertilizante orgánico con ingredientes que la mayoría tiene: arroz, café y canela .

Jardinería. La canela es oro para las plantas. Foto: Shutterstock

La canela es oro en tu cocina por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Foto: Shutterstock

La receta es muy fácil de elaborar. Solo se necesita un poco de arroz sin cocinar, restos de café y una cucharadita de canela molida. Todos estos ingredientes se mezclan y se colocan en un frasco limpio y seco, logrando un polvo “mágico” que será un fertilizante natural listo para usar en el jardín .

Esta preparación se puede aplicar directamente en la tierra de las macetas o disolver una cucharada en agua para regar las plantas.

Cada uno de los componentes particulares aporta beneficios y nutrientes para las plantas . El arroz, contiene almidón y minerales que actúan como una fuente de energía y estimulan el crecimiento radicular. También ayuda a favorecer la actividad de los microorganismos benéficos presentes en la tierra, mejorando la calidad del suelo.

Mientras que el café aporta nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes esenciales para el desarrollo de hojas verdes y tallos fuertes de las plantas. Su uso regular fortalece el follaje y contribuye a que las plantas tengan un color más intenso y saludable.

Por último, la canela molida aporta un plus, además de tener propiedades antifúngicas, estimula la cicatrización de cortes o trasplantes. Es clave para mantener las plantas libres de hongos.

Esta preparación es una opción ideal para quienes buscan métodos sustentables de jardinería, aprovechando al máximo productos que tienen en el hogar.