La actriz que impacta con su personaje polémico en En el Barro a los 58

A lo largo de más de tres décadas, esta actriz demostró que la pasión y el talento abren puertas en cualquier etapa de la vida.

Erika de Sautu Riestra brilla con fuerza y deja en claro que su vigencia artística sigue intacta. La actriz interpreta al personaje de la doctora Giuliani en la serie En el Barro. Con 58 años, volvió a ubicarse en el centro de la escena gracias a un papel cargado de matices que despertó reacciones intensas en la audiencia.

Recuerdas a esta actriz La carrera de Erika comenzó a inicios de los años noventa y desde entonces construyó un camino sólido en teatro y televisión. Su talento la llevó a ocupar lugares destacados en distintas producciones, muchas veces desde roles secundarios que terminaron siendo inolvidables. La recordada escena con Peter Lanzani marcó un antes y un después en su proyección mediática.

19-erika En En el Barro, spin-off de El Marginal creado por Sebastián Ortega, la intérprete encarna a una doctora cuestionada por supuestas malas prácticas estéticas. Este personaje, rubio platinado y con una estética que recuerda a las vedettes de otra época, se volvió uno de los más llamativos del elenco, generando intriga dentro de la historia y en el público.

actriz La actriz explicó en varias entrevistas que este papel fue un desafío creativo y emocional, ya que se trata de una mujer ambigua, rodeada de denuncias y con un pasado oscuro. Esa construcción la posicionó nuevamente como figura comentada, no solo por los fanáticos de la serie, sino también por colegas que celebraron su entrega y compromiso con cada escena.

actriz2 Más allá del personaje, Erika remarcó que siente orgullo de llegar a esta etapa de su vida con la posibilidad de elegir proyectos que la motivan. Considera que su permanencia en la industria se debe al esfuerzo, la disciplina y a nunca conformarse con lo ya alcanzado. Su testimonio refleja un mensaje de inspiración para artistas que buscan sostenerse en el tiempo.