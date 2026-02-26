El duro presente de una reconocida actriz tras un divorcio devastador: "Viviendo en un hotel"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto finalmente lograron vender la conflictiva casa familiar por la que tanto pelearon durante el divorcio. Pero el resultado de la transacción estuvo muy lejos de ser el esperado: las deudas consumieron la ganancia y ambos se quedaron con las manos vacías.

La cruda información salió a la luz en LAM (América TV), de la mano de Karina Iavícoli , quien detalló el complejo momento que atraviesa la actriz para poder darle un techo a Giovanna, la hija que tiene en común con el músico.

Durante meses, la expareja mantuvo una feroz batalla mediática y judicial por la división de bienes, siendo la casa que compartían el principal foco de conflicto. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo para venderla.

"Vendieron la casa, la están por escriturar en estos días. Lo lamentable de esto es que la idea por la que tanto pelearon era vender esa bendita casa donde fueron felices en algún momento, pero no les quedó dinero a ninguno de los dos para poder comprarse algo" , reveló Iavícoli ante la sorpresa de sus compañeros.

Según explicó la periodista, el inmueble acarreaba tantas deudas acumuladas que, al momento de saldarlas, el dinero de la venta se esfumó por completo, dejando a ambos sin la posibilidad de reinvertir en una nueva propiedad. A esto se le suma la situación del vehículo familiar: Callejón se quedó con la camioneta, pero en el programa aseguraron que la actriz estaría teniendo serios problemas para estar al día con el pago de las cuotas.

Refugiada en un hotel por canje

Maria Fernanda Callejon.jpg Mariana Fernanda Callejón, la actriz que vive un mal momento. Foto: Captura TV

Sin el dinero de la venta y sin un techo propio, la realidad habitacional de la actriz dio un giro drástico. Iavícoli confirmó que María Fernanda se encuentra en una situación de transición habitacional que ya lleva varias semanas.

"Por la deuda que había con la casa, Fernanda estaría viviendo en un hotel hace dos meses junto con su hijita, buscando un lugar para vivir", detalló. Además, aclaró que el alojamiento se está dando mediante un acuerdo publicitario: "Hacen canje porque el dueño del hotel es muy conocido y tiene buena onda, mientras ella busca desesperadamente un departamento".

Desde que estalló el conflicto, Ricky Diotto siempre sostuvo públicamente que su único y principal objetivo era garantizarle un techo a su hija. Sin embargo, la falta de acuerdos a tiempo y la acumulación de deudas terminaron por diluir ese deseo, dejando a la familia en una situación de completa inestabilidad.