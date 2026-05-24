Laura Azcurra: el recuerdo de sus papeles célebres, la televisión que ya no existe y su presente en el teatro

Con más de 30 años de trayectoria entre la televisión, el cine y el teatro, Laura Azcurra atraviesa un presente profundamente ligado a las tablas. En diálogo con MDZ , la reconocida actriz argentina repasó sus inicios, reflexionó sobre la crisis de la televisión y contó por qué interpretar a Frida Kahlo se convirtió en uno de los mayores desafíos de su carrera.

Laura Azcurra supo desde muy chica que quería actuar. Criada en una familia atravesada por el universo artístico -su padre fue director y dramaturgo, mientras que su madre, maquilladora y caracterizadora-, la actuación apareció primero como un juego y luego como una elección de vida.

A los 15 años llegó su gran oportunidad: fue seleccionada por Eliseo Subiela para la película Despabílate, amor. “Confié mucho en esa intuición. Siempre sentí que era por ahí”, recordó sobre aquella experiencia que la enfrentó por primera vez a las cámaras.

El personaje trascendente que interpretó Laura Azcurra y la época dorada de la televisión argentina

Sin embargo, según consideró en diálogo con MDZ, el personaje que más quedó grabado en la memoria popular fue Camila, en la exitosa ficción Campeones de la vida (1999). “Era una televisión con identidad propia. Pol-ka fue muy importante porque contaba historias nuestras”, afirmó.

La dura crítica de Laura Azcurra a la televisión actual

La actriz no esquivó el debate sobre el presente de la pantalla chica y fue contundente al describir el panorama actual. “La televisión actual está en crisis, vacía y tendenciosa”, sentenció y continuó: “Simplemente se dedican a hablar de la vida de otras personas. Eso nos enseña a señalar al otro”.

Aunque reconoció que las plataformas de streaming modificaron las reglas del juego audiovisual, y que la mayoría de los actores tienen la oportunidad de buscar trabajo en ellas, reveló que anhela volver a ver producciones televisivas con identidad local. “Me gustaría que se sigan contando historias más nuestras. Cuando aparecen, el público las agradece”, aseguró la intérprete de 45 años.

"Mi esperanza sería recuperar esa televisión que entretenía de verdad, que era divertida y sana”, confesó Azcurra en diálogo con MDZ.

Frida Kahlo, un personaje que la desafió

Laura Azcurra presenta Frida, Viva La Vida en Paseo La Plaza

Actualmente, Azcurra se encuentra presentando -una vez más- Frida, Viva la Vida, el unipersonal dirigido por Julia Morgado, sobre las tablas del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). La obra, escrita por el dramaturgo mexicano Humberto Robles, recorre la intimidad de la pintora Frida Kahlo.

“Encarnar a Frida me dio mucho vértigo. Es un ícono global y una mujer profundamente transgresora”, confesó la actriz. Asimismo, Azcurra destacó especialmente el costado más humano y político de la artista mexicana: “Compartimos el amor por la naturaleza, la amistad y una conciencia social muy fuerte”.

704592436_18426281455193490_8514412713055783633_n Frida, Viva La Vida tendrá sus últimas dos funciones los martes 26 de Mayo y 2 de Junio, a las 20:00 hs, en la Sala Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Instagram @lauraazcurra

Cuándo y dónde ver Frida, Viva la Vida

Frida, Viva La Vida tendrá sus últimas dos funciones los martes 26 de Mayo y 2 de Junio, a las 20:00 hs, en la Sala Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Las entradas están a la venta a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

El teatro como refugio frente a la virtualidad

Lejos de la lógica frenética de las pantallas, Azcurra asegura que hoy encuentra en el teatro un espacio esencial de conexión humana. “La presencialidad del teatro en este contexto me parece sumamente valiosa”, reflexionó.

Para la actriz, el escenario representa un antídoto frente al aislamiento y la hiperconexión. “Después de la pandemia naturalizamos muchas formas de aislamiento. Volver a mirarnos a los ojos tiene un valor enorme”, agregó la actriz que supo trabajar en Floricienta y Son Amores.

El presente de Laura Azcurra

Además de Frida, Viva la Vida, la artista continúa con Salir del ruedo, una propuesta que combina flamenco, percusión y teatro físico, mientras desarrolla proyectos propios como autora y su emprendimiento de yerba mate Ayurveda.