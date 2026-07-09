Desfile del 9 de julio en CABA: horario, recorrido y cortes de calle por el Día de la Independencia

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se prepara para celebrar otro Día de la Independencia este 9 de julio , con un despliegue patrio que volverá a reunir a miles de personas en las calles. La jornada contará con el tradicional Tedeum, un desfile militar y un operativo especial de tránsito por las zonas afectadas.

El evento principal de la jornada será el desfile de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que comenzará a las 11:00 de la mañana y se desarrollará sobre la Avenida del Libertador, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué calles se cortarán por el desfile del 9 de julio.

El despliegue contará con la participación de efectivos, bandas musicales y delegaciones criollas que marcharán frente al palco oficial, donde estarán ubicadas las máximas autoridades del Gobierno Nacional, funcionarios y representantes de la cúpula militar.

La columna iniciará su recorrido en las inmediaciones de la Avenida Infanta Isabel y avanzará en sentido hacia el centro porteño hasta finalizar en la intersección con la Avenida Pueyrredón.

El palco oficial estará ubicado en las inmediaciones del cruce de Avenida del Libertador y Avenida Mariscal Ramón Castilla, en el barrio de Palermo. Quienes quieran presenciar el desfile deberán acercarse con anticipación para encontrar una buena ubicación en los sectores habilitados para peatones.

Dónde será el Tedeum del 9 de julio

El primer acto de la jornada será la tradicional celebración del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo. La ceremonia empezará a las 9:30 de la mañana y contará con la presencia del Presidente de la Nación, el jefe de Gobierno porteño y representantes de distintos cultos.

Antes del ingreso al templo se realizará el habitual izamiento de la Bandera Nacional en el mástil central de la Plaza de Mayo, acompañado por el Himno Nacional Argentino interpretado por fanfarrias militares.

Una vez finalizado el acto religioso, la comitiva oficial se trasladará hacia la zona norte de la Ciudad para participar del desfile militar.

Cortes de calle por el desfile del 9 de julio en CABA

Debido al despliegue del festejo, el tránsito tendrá importantes modificaciones en distintos puntos de la CABA. El operativo comenzará durante las primeras horas del día y afectará principalmente las zonas de Plaza de Mayo, Recoleta y Palermo.

Las zonas afectadas por los cortes de tránsito

Plaza de Mayo y alrededores: el perímetro comprendido entre las avenidas Corrientes, Leandro N. Alem, Belgrano y Bernardo de Irigoyen permanecerá cerrado al tránsito general desde las 7:00 hasta el mediodía por la realización del Tedeum.

Avenida del Libertador: la circulación estará interrumpida entre Avenida Dorrego y Avenida Pueyrredón desde las 8:00 hasta la finalización del operativo de desconcentración y limpieza.

Accesos cerrados: las conexiones desde la Autopista Illia hacia Avenida del Libertador permanecerán bloqueadas durante gran parte de la jornada.

Recomendación para circular: las autoridades aconsejan utilizar el transporte público, especialmente el subte, para evitar demoras y complicaciones en los traslados.

Cómo funcionará el transporte público durante el feriado

Ante la cantidad de personas que se espera en las zonas donde se realizarán los actos oficiales, se recomienda planificar los viajes con anticipación y evitar circular en vehículo por los sectores afectados.

El subte porteño mantendrá sus recorridos habituales, por lo que será una de las alternativas más convenientes para acercarse a los puntos donde se desarrollarán las actividades del 9 de julio.