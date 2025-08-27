Netflix: la historia real detrás de la miniserie sueca que impacta en la plataforma

Netflix tiene en su catálogo una miniserie sueca que es furor por tratarse de un impactante caso real que estuvo 16 años sin resolver. Sin rastro es sin dudas una producción que ha generado muchas sensaciones encontradas en la audiencia.

“Con un doble homicidio sin resolver durante 16 años, un detective decide trabajar con un genealogista para atrapar al asesino antes de que sea demasiado tarde”, señala la plataforma de streaming en su resumen.

La miniserie cuenta el doble homicidio ocurrido el 19 de octubre de 2004 cuando un niño de 8 años, Mohammed Ammouri y una profesora de 56 años, Anna-Lena Svensson, fueron asesinados en plena luz del día. Los dos eran desconocidos y no tenían relación con el agresor, lo que hizo que el caso fuera confuso.

En la serie el nombre de los personajes asesinados es Adnan Abbas y Gunilla Pairson, pero los hechos se narran de manera casi idéntica. El menor fue apuñalado brutalmente cuando iba camino al colegio y la jubilada, que al parecer quiso ayudarlo, fue la segunda víctima.

En la escena del crimen la policía encontró un gorro manchado de sangre y un cuchillo. Pero, pese a eso, el caso que narra Netflix estuvo durante 16 años sin encontrar al culpable.

En la serie el detective Jan Staaf, que en la serie es representado como John Sundin fue el que lideró la investigación durante años. Recién en 2019 cuando parecía que el caso iba a archivarse el detective propuso una herramienta; la genealogía genética investigativa.

En este tramo de la serie aparece el experto en esa materia que tuvo un rol crucial trabajando con el ADN recuperado de la escena del crimen. Las pruebas finalmente apuntaron contra un hombre que vivía recluido y venía eludiendo a la policía. Cuando fue arrestado confesó los asesinatos.